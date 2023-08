Tentata estorsione ai danni di un meccanico, nei guai avvocato e due giostrai

Due giostrai, un noto avvocato, 12 mila euro che farebbero riferimento ad una ingiunzione di pagamento e il titolare di una officina che sarebbe stato vittima di una tentata estorsione. Sono questi gli ingredienti di una storia che rischia di mettere in subbuglio tutto l'ambiente del Foro di Treviso. I due uomini e il legale sono stati ora tutti indagati per lo stesso reato dal pubblico ministero Davide Romanelli che sarebbe sul punto di chiudere di chiudere le indagini e chiedere per loro il rinvio a giudizio.

La storia risale al novembre del 2022 quando i due giostrai, che secondo quanto si è appreso sarebbero già noti alla cronache trevigiane anche per fatti clamorosi, si sarebbero presentati nell'officina. Uno aveva il cappuccio di un giubbotto in testa mentre l’altro un berrettino da baseball. "Paga i 12 mila euro o per te saranno guai" avrebbero detto all'uomo, facendo riferimento ad un vecchio decreto ingiuntivo fatto dall'avvocato (che sarebbe il presunto mandante) nei confronti del meccanico. Dopo averlo invitato a pagare al più presto i dodicimila euro che avrebbe dovuto al legale, i due giostrai sono risaliti a bordo di una macchina con la quale il conducente, ripartendo, ha anche tentato di investire il meccanico. Scosso da quanto accaduto la vittima non ha perso tempo ed è andato immediatamente a denunciare il fatto ai carabinieri, ricostruendo nel dettaglio la vicenda e portando anche come testimone dei fatti un dipendente che aveva assistito alla visita dei due giostrai. I militari dell'Arma sono riusciti a identificare i due giostrai dalla dettagliata descrizione fatta dal meccanico sulla targa dell’auto e sull’aspetto fisico dei due giostrai: si tratta di un 30enne e di un 25enne, già conosciuti dalle forze dell’ordine e saliti agli "onori" delle cronache per altri episodi avvenuti a Treviso.

L'avvocato, molto noto nell'ambiente legale del capoluogo, è stato iscritto come atto dovuto nel registro degli indagati con l’accusa di tentata estorsione al pari dei due giostrai. Sarebbe lui infatti il mandante del blitz a scopo minatorio nell’officina e all'esame degli inquirenti vi sarebbe la ricostruzione precisa dei rapporti fra lui e le due persone finite tutte nella stessa inchiesta.