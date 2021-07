Festa azzurra in piazza Duomo: caroselli, folla senza mascherina e auto "assaltate"

Cori da stadio, l'inno nazionale cantato a squarciagola, tricolori sventolati, caroselli di auto ma anche fumogeni, bengala e qualche petardo. Come da tradizione consolidata negli anni, piazza Duomo a Treviso martedì sera è stata invasa da migliaia di trevigiani che si sono ritrovati per festeggiare la vittoria degli azzurri contro la Spagna e la conquista della finale che si disputerà domenica prossima (stasera alle 21 l'altra semifinale tra Danimarca e Inghilterra). La festa è scattata dopo le 23.30, al rigore di Jorginho. Alcuni automobilisti in transito hanno chiesto l'intervento di carabinieri e polizia: alcuni, tra i più scalmanati, hanno pensato bene di gettarsi sulle auto, causando in qualche caso danni alle carrozzerie. Altri si sono limitati semplicemente a scuotere, spingendole, le vetture.

Le forze dell'ordine (una pattuglia delle volanti e almeno altre tre dei carabinieri) sono intervenute quando ormai la piazza era gremitissima con molti giovani e famiglie, praticamente tutti senza mascherina nonostante l'evidente assembramento. Per il resto non si sono registrati accessi. Nel 2012, in occasione della finale degli Europei, proprio alla luce dei festeggiamenti un pò troppo sregolati che sono seguiti alla semifinale Italia-Germania, l'allora Questore Carmine Damiano varò un'apposita ordinanza "anti-caroselli" in vista della finale. Purtroppo, a causa del ko azzurro in finale con la Spagna (0-4) il provvedimento non trovò applicazione.