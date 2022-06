E' stato il fondatore del negozio Stereoclub, lutto in città per la morte di Elio Gola

Il commercio del centro storico di Treviso perde una delle sue figure cardine. E' mancato all'età di 98 anni Elio Gola, storico fondatore del negozio Stereoclub di Borgo Mazzini, una delle attività più longeve di quel quadrante della città. Gola viveva nella casa albergo all'Israa, proprio a pochi passi dal suo negozio. Il funerale si terrà lunedì prossimo, alle 15, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Lascia i figli Franco e Carlo, le nuore Milena e Patrizia, i nipoti Luca, Alberto e Francesca. Commerciante brillante e acuto, si è occupato della costruzione di macchine per la maglieria (alcune furono costruite per Giuliana Benetton, le prime di un'azienda che diventerà un marchio a livello mondiale) e della vendita di elettrodomestici, elettronica, dischi e cd oltre a impianti hi fi. La vera svolta per Elio Gola, classe 1924, avvenne negli anni 50' quando con l'amata moglie Bice (scomparsa sette anni fa) trasformò il laboratorio nel negozio che all'epoca era all'avanguardia (i figli apriranno un secondo negozio in piazzetta della Torre) e che ha rifornito svariate generazioni di trevigiani.