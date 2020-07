Male incurabile, morto a 66 anni "El profe", Ennio Segato

Si svolgeranno lunedì prossimo, 27 luglio, alle 10.30, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso, il funerale di Ennio Segato, 66 anni, un volto molto conosciuto a Treviso e conosciuto da molti con il soprannome di "El profe", perchè dotato di grande acume, intelligenza e capacità organizzative fuori dal comune. Segato combatteva da ormai cinque anni contro un male incurabile da cui è stato stroncato venerdì 24 luglio. Storico collaboratore dei negozi di abbigliamento "Ferracin" in cui lavorò fino alla pensione, amava lo sport e la corsa in particolare: vantava la partecipazione a 34 maratone tra cui New York e Stoccolma. Ennio Segato lascia la moglie Micaela e i figli Michele e Chiara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.