Microcamera e auricolare, scoperto mentre cerca di truccare l'esame per la patente

Ha tentato di superare l'esame di teoria della patente, cercando di farsi suggerire le risposte. L'episodio è avvenuto lo scorso 4 aprile presso gli Uffici della Motorizzazione Civile di Treviso. A finire nei guai uno straniero di 24 anni, sorpreso a falsare il quiz usando microcamera, micro antenna ripetitrice, micro auricolare senza filo con antenna e ripetitore wi fì.

Il nervosismo, alcuni movimenti del corpo e la tensione di un candidato ha insospettito ed attirato Fattenzione degli operatori di Polizia durante la sessione dei quiz. Terminata la sessione d’esame, la Polizia Stradale di Treviso, che dopo aver attentam ente m onitorato la situazione e la sessione d’esame, ha sottoposto a controllo e verifica un candidato, un giovane residente in provincia di Treviso che è stato trovato in possesso di sofisticata strumentazione informativa ed elettronica per falsare la prova d’esame, perfettamente funzionante, idonea ad riprendere le domande dei quiz, tram ite una micro camera applicata ad un bottone del polsino della camicia, trasmetterle ai complici posti a distanza, per farsi suggerire le risposte esatte tram ite un micro auricolare.

La strumentazione era occultata sotto la camicia e fissata al corpo con nastro adesivo da elettricisti. Il candidato aveva regolarmente superato la prova d’esame, che è stata revocata ed annullata. Il candidato è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria di Treviso in stato di libertà per “cognizione illecita di comunicazioni informatiche” che prevede una pena pari da sei mesi a quattro anni di reclusione. Il m ateriale inform atico ed elettronico sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.