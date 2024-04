Maltrattata perchè esce a ballare da sola, il compagno: «Attraversa una crisi di mezza età»

«Mi scusi signor giudice se sono in maglietta: non volevo mancarle di rispetto ma mi hanno mandato via di casa e non avevo altro da mettere». E' iniziata così l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti per confermare l'allontanamento dalla casa familiare di un 47enne montebellunese ma residente a Treviso che il 26 aprile scorso avrebbe malmenato la compagna convivente. All'uomo, difeso dall'avvocato Mario Nordio, è stato confermata la misura cautelare, presa domenica scorsa, aggravata dal non potersi avvicinare alla donna.

La storia avrebbe come teatro un appartamento in centro a Treviso e il contesto sarebbe quello di una relazione senza problemi. Almeno fino a qualche mese fa quando sono iniziate le uscite in “solitaria” della donna e la relative discussioni. «Sì - avrebbe detto il 46enne - venerdì scorso abbiamo litigato ma lei non si comporta più da madre». L'uomo imputerebbe alla compagna, di due anni più anziana, il fatto di trascorrere le sere del week end a ballare da sola o peggio, finire chissà dove. «Torna a casa alle 7 di mattina anche il sabato quando le nostre figlie (tutte minorenni, n.d.r.) si svegliano per andare a scuola. E' in preda ad una vera propria crisi di mezza età. Se mi mandate via di casa chi penserà alle ragazze quando lei non c'è?».

Nell'episodio contestato il 46enne avrebbe strattonato la donna, poi l'avrebbe spinta a terra, provocandole tra l'altro un taglio al labbro e diverse contusioni. Nella denuncia la compagna lamenta che le continue vessazioni sarebbero anche di natura psicologica. L'uomo avrebbe comunque presentato a sua volta una querela contro la fidanzata, contestandole il reato di lesioni.