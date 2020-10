Un etto di marijuana in auto, pusher 21enne arrestato

Terzo arresto da parte degli agenti della polizia locale di Treviso nel giro di appena cinque settimane per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. A finire in manette un 21enne di un comune vicino Treviso trovato in possesso di quasi un etto di marijuana , pronta per essere immessa nel mercato, visto che durante la perquisizione è saltato fuori un bilancino elettronico di precisione, usato per confezionare le dosi.

«Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza urbana -spiega il comandante Andrea Gallo- le pattuglie in servizio nella notte fra venerdì e sabato si sono concentrate nei controlli per la prevenzione dei reati commessi durante la guida e connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche nonché al pattugliamento delle aree segnalate come zone dove avviene più facilmente lo spaccio. Gli agenti in viale San Marco, verso l’una di stanotte, hanno notato una vettura, ferma da alcuni minuti con le luci dell’abitacolo accese e due persone a bordo. In fase di primo controllo, gli occupanti dell’auto hanno subito manifestato segni di nervosismo insospettendo gli agenti che hanno proceduto ad una ispezione del veicolo dove è stato trovato il bilancino. A seguito della perquisizione personale, negli indumenti del giovane sono stati trovate quantità di marijuana tali da prefigurare la detenzione per spaccio».

Il giovane, detenuto fino alla tarda mattinata di oggi (sabato) per l’udienza di convalida, sarà processato tra dieci giorni. «La lotta allo spaccio e al degrado urbano – conclude il Comandante Gallo – è quotidiana ed entro l’anno sarà di nuovo in servizio l’unità cinofila antidroga che sta ultimando l’addestramento».