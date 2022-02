Autosalone evade 44mila euro di Iva, scatta una multa di quasi 60mila euro

Un'evasione dell'Iva di 44.000 euro diventa una multa da 58.560 euro. E' quella elevata a carico di una azienda che commerciava auto: pur essendo inesistente nel suo domicilio fiscale, tra 2019 e 2020 ha effettuato acquisti intracomunitari senza presentare i previsti modelli 'Intra' acquisti ed omettendo, quindi, registrazioni e versamenti. Il che le permetteva di rivendere le auto a prezzi concorrenziali (spesso sottocosto) "causando così distorsioni di mercato a danno degli altri operatori", sottolineano i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Treviso che la hanno scoperta nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi intracomunitarie; hanno effettuato una complessa e dettagliata verifica a seguito di una richiesta di cooperazione amministrativa in materia di Iva intracomunitaria dell'autorità fiscale tedesca. L'accertamento ha comportato inoltre la contestazione di una sanzione minima pari a 58.560 euro per omessi versamenti Iva, omessa presentazione della dichiarazione Iva, violazione degli obblighi di registrazione delle operazioni intracomunitarie e violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle fatture emesse. "Continua l'impegno di Adm nel contrastare questi fenomeni di evasione fiscale in un settore, come quello del commercio di autovetture, che ben si presta a questa tipologia di illecito", sottolinea la stessa Agenzia in una nota.