Doveva essere ai domiciliari, sorpreso dai carabinieri in trattoria

Nella tarda serata di sabato 17 dicembre, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviso, hanno denunciato per evasione alla Procura della Repubblica del Tribunale del capoluogo, un 34enne, con precedenti per delitti contro la persona ed il patrimonio, il quale, nonostante fosse detenuto agli arresti domiciliari per un cumulo pene, è stato sorpreso davanti all'ingresso di una trattoria non distante da casa sua, senza giustificato motivo