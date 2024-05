Ruba e poi cancella i codici sorgente del software di una azienda, 51enne condannato

Allontanato dall'azienda di software con cui collaborava sarebbe penetrato all'interno del server da cui avrebbe cancellato tutti i codici sorgente dei programmi che aveva realizzato, rendendoli inutilizzabili. M.F., un 51enne di Oderzo (difeso dall'avvocato Marco Rebacca) è stato condannato oggi 24 maggio a una pena di 10 mesi per accesso abusivo a sistema informatico. Il giudice di primo grado gli ha applicato una provvisionale di 10mila euro rispetto alla richiesta dei danni (la ditta si è costituita come parte civile assistita dall'avvocato Laura Tronchin) stimata in 100mila euro. Il risarcimento finale verrà stabilito in un distinto procedimento civile.

La storia risale al 2017. M.F. avrebbe visto interrompersi i rapporti con l'azienda a causa dei rapporti un po' troppo "turbolenti" con i clienti della stessa. Il 50enne, al tempo, avrebbe infatti non solo lavorato alla compilazione di programmi ma avrebbe tenuto i rapporti con gli acquirenti. Nel febbraio di quell'anno la società di produzione software decise di interrompere la collaborazione. Dopo qualche giorno i programmi realizzati da M.F. smettono di funzionare. L'uomo, secondo quanto appurato nel corso del processo, sarebbe riuscito ad entrare nel sistema informatico dell'ex committente prelevando i codici sorgente e poi cancellandoli. Il 51enne avrebbe utilizzato un programma, il Teamviewer, capace di connettersi attraverso un accesso remoto a qualsiasi dispositivo in ogni parte del mondo. Il primo accesso sarebbe avvenuto utilizzando la sua password e il suo codice identificativo personale; poi per sottrarre i codici sorgente l'uomo avrebbe utilizzato altre credenziali. Ma le indagini hanno appurato che l'indirizzo ip, ovvero quello del computer "intruso", era lo stesso del primo collegamento.

M.F., in sua difesa, avrebbe tra l'altro sostenuto che riteneva che quei prodotti informatici da lui sviluppati fossero suoi e di poterli quindi legittimamente asportare del server. Il giudice ha invece stabilito che fermo restando la proprietà intellettuale, l'utilizzo del software apparteneva alla società che li commercializzava.