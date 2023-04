Ingegnere per oltre 40 anni, addio a Ezio Benvegnu'

Si svolgerà venerdì 14 aprile alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Treviso il funerale di Ezio Benvegnù, scomparso lo scorso 10 aprile, all'età di 80 anni, a causa di un male incurabile contro cui combatteva da tempo. Benvegnù viveva con la famiglia a Treviso, in via Battistel, e per oltre 40 anni ha svolto l'attività di ingegnere nel suo studio allo stadio Tenni. Esperto di gastronomia e numismatica, il professionista faceva parte, come accademico, della Cucina Italiana (era segretario della delegaazione di Treviso). Benvegnù lascia i figli Chiara e Matteo, la sorella Claudia e i fratelli Franco ed Elio. La notizia della sua scomparsa ha portato a forte cordoglio nella comunità trevigiana e in molti non mancheranno in occasione dell'ultimo saluto.