Travolto da un'auto, ex dirigente di Poste muore dopo due giorni di agonia

Domenica scorsa è stato travolto da un'auto lungo la Noalese, di fronte alla chiesa di San Giuseppe, mentre era in sella alla sua bici. Le sue condizioni, apparse fin da subito disperate, si sono aggravate con il passare delle ore e nella mattinata di oggi, 23 agosto, dopo neppure 48 ore di agonia, è morto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Non ce l'ha fatta Ezio Renosto, trevigiano di 85 anni: troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente. E' lui la nona vittima della strada in questo mese di agosto: segue di un giorno la morte di Daniela Costacurta, 49enne vittoriese morta all'alba di lunedì in A27, mentre stava andando a lavoro, allo stabilimento Luxottica in cui lavorava come operaia.

L'incidente di domenica scorsa

Ezio Renosto, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Treviso, intervenuta sul posto con due pattuglie, si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto lungo la Noalese da una Alfa Romeo 145 con al volante un 70enne, anche lui trevigiano. La vettura, dopo aver falciato l'anziano, scaraventato sul cofano e poi sull'asfalto, ha terminato la propria corsa contro un lampione. L'85enne (era nato il 4 luglio 1947) è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. La tragedia è stata interamente immortalata dalle telecamere di videosorveglianza: i video entreranno nel fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale che la Procura di Treviso si appresta ad aprire a carico del 70enne, subito sottoposto, dopo lo schianto, ai test alcolemici, risultati negativi. Alla base del dramma forza una distrazione improvvisa.

Chi era la vittima

Sposato con Dina e con due figli, Mariangela e Mauro, Renosto abitava in Via Albertino da Corona, una vita di impegno la sua, culminata nel giugno del 1992 con il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Dal 1960 al 1995 aveva lavorato alle Poste di Quinto di Treviso come dirigente, alternando l'attività nel sindacato di categoria della Cisl, dove era stato segretario provinciale e componente del Consiglio nazionale. Per quasi vent'anni, dal 1995, si era impegnato, a titolo gratuito all'IPAB Graziano Appiani, prima come segretario, poi come economo.