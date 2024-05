Lutto all'Appiani, barista 43enne muore stroncata da un tumore

Per i tanti clienti che ogni giorno frequentano la zona Appiani era un punto fermo: con la socia e amica Barbara Podron aveva inaugurato il bar Appiani time fin da quando la "cittadella delle Istituzioni" era stata inaugurata. Occhi celesti, capelli biondi, un sorriso sempre brillante, una parola gentile da dietro il bancone. In molti oggi piangono Federica Guarise, mancata ad appena 43 anni a causa di un tumore che non le ha lasciato scampo e contro cui combatteva da tempo, senza far trasparire nulla. L'ultima ricaduta, alcuni mesi fa, le è stata fatale. Ieri, 30 aprile, il suo cuore si è fermato al Ca' Foncello di Treviso dove era ricoverata da quache tempo, lasciando nel dolore la sorella gemella Laura che le è stata accanto fino all'ultimo istante: insieme erano cresciute tra i quartieri San Paolo e Santa Bona. Barbara Podron, dopo gli studi al liceo scientifico Da Vinci, si era dedicata alla ristorazione, prestando servizio in alcuni locali della città, dall'Enfant prodige di via Venier, il Due Piani di via Manin e altri ancora. Poi la svolta, una decina di anni fa, con "Appiani time". Il funerale sarà celebrato venerdì prossimo, 3 maggio, presso la chiesa Votiva, una parrocchia in cui Federica si era trasferita negli ultimi tempi. Lascia la madre Giovanna, la sorella gemella e i nipoti Angelica e Daniele.