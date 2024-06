Investita in Strada Ovest: «Mobilitazione nel luogo in cui è morta Giulia»

La Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) di Treviso esprime profonda commozione e cordoglio per la tragedia costata la vita alla 38enne Giulia Mauri, investita da un furgone in viale della Repubblica proprio mentre stava pedalando in bicicletta verso casa dei genitori.

La Federazione trevigiana ha annunciato una mobilitazione per lunedì 10 giugno chiamando a raccolta tutte la società e le associazioni locali per chiedere alle istituzioni una "ciclabile umana" nel tratto dov'è avvenuta la tragedia. Non a caso la mobilitazione avrà inizio alle 13.20 ora in cui è avvenuta la tragedia. Questo l'appello lanciato da Fiab Treviso: «Oggi è il momento di lasciare alle forze dell’ordine e agli inquirenti l’accertamento delle responsabilità, non possiamo comunque esimerci dal richiamare tutti al senso di precarietà che vive chi utilizza un mezzo a due ruote, specie in alcuni tratti della rete viaria della nostra città, come appunto viale della Repubblica. Restiamo a disposizione delle autorità cittadine per costruire insieme una viabilità migliore e più sicura e ci riserviamo di suggerire alcuni cambiamenti futuri per quel particolare tratto di strada, volti in particolare alla moderazione della velocità, accertata quale prima causa degli impatti in contesto urbano. Infine vogliamo sottolineare come chi è alla guida di un veicolo più grande, pesante e pericoloso è soggetto a una responsabilità maggiore verso gli altri utenti della strada, così come è responsabilità delle amministrazioni attuare tutti gli interventi necessari a consentire un utilizzo sicuro dello spazio pubblico da parte di tutti gli utenti».