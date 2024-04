Finge male ai denti e tenta di incendiare la cella, a processo un 22enne

Voleva cambiare cella in quanto, secondo lui, non si sarebbe trovato bene con i suoi compagni di detenzione. Così, il 12 maggio del 2019, avrebbe finto un forte mal di denti per essere portato in infermeria e finalmente trovare una nuova collocazione all'interno del carcere minorile di Treviso. Ma M.H., un ragazzo che allora aveva 18 anni, non fu esaudito: nessuno tra il personale medico andò a fargli visita, probabilmente perché non c'era anima viva che gli credesse. Furioso dette fuoco ad un materasso e alle coperte. Poi, quando intervennero i secondini, gli aggredì violentemente. Oggi 5 aprile il giovane, difeso dall'avvocato Edoardo Pinto, si è presentato davanti al giudice nel processo in cui deve rispondere di incendio doloso e resistenza. L'udienza è stata aggiornata al 10 dicembre prossimo.

