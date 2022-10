Finti sordomuti raccolgono fondi per i bambini poveri: polizia li smaschera

Hanno finto di essere sordomuti per impietosire i passanti e chiedere loro offerte per la prossima apertura di un fantomatico centro dedicato ai bambini poveri. A smascherare i truffatori, due ragazzi di circa 20 anni, sono stati gli agenti delle volanti della polizia, intervenuti grazie alla preziosa segnalazione di un cliente del supermercato scelto dai giovani per raccogliere denaro. L'uomo, entrando nel market, ha notato i due mentre discutevano animatamente tra loro. Uscendo dal negozio ecco la trasformazione dei giovani nei due poveri sordomuti. Il cliente ha messo alle strette i due, entrambi con vari precedenti alle spalle, e loro hanno mostrato una cartellina che riportava simboli di finte associazioni no-profit legate al mondo della disabilità. Gli stessi agenti delle volanti della polizia, intervenuti per identificarli, hanno subito compreso che i due non fossero sordomuti. E' inoltre bastato un rapido controllo per chiarire che anche le associazioni erano del tutto fittizie.