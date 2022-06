Fotografa pastore tedesco chiuso in gabbia, 50enne finisce davanti al giudice

Due cani che si "azzuffano" troppo spesso e la decisione del proprietario di metterne uno in gabbia. Ma la recinzione dentro a cui è costretto il bell'esemplare di pastore tedesco è angusta, praticamente un cubo di un metro per un metro. Così il vicino di casa, sdegnato per il trattamento che viene riservato all'animale, minaccia di fotografare la situazione e di metterla su Facebook. Cosa che puntualmente fa, beccandosi però una denuncia per diffamazione e interferenza illecita nella vita privata. Oggi, 30 giugno, il "delatore", un uomo italiano di 50 anni, è comparso di fronte al giudice per l'udienza preliminare Marco Biagetti che, su richiesta della Procura, stava per archiviare il caso considerata la lieve entità del fatto. Il legale dell'imputato, l'avvocato Marco Furlan, ha fatto però opposizione perchè il reato sarebbe comunque rimasto nel casellario giudiziario del suo assistito ed ha chiesto il prosciogliemento perchè il fatto non costituisce reato. Il gup si è quindi messo in riserva e una decione è attesa nelle prossime settimane.

I fatti sono accaduti nel novembre del 2018. Il 50enne, residente in via Dell'Olmo a Treviso, è il vicino di casa di un cittadino cinese di 35 anni, proprietario di due pastori tedeschi che però litigano spesso, causando peraltro molto baccano e disturbando non poco il quartiere. Il cittadino cinese si sarebbe rivolto quindi ad un allevatore che gli avrebbe suggerito di mettere uno dei due cani in gabbia così da fargli comprendere che non poteva recitare il ruolo dell'Alpha e farlo venire a più "miti consigli". Così rinchiude uno degli animali ma lo fa dentro ad una recinzione che è molto stretta e che avrebbe impedito al cane persino di girarsi.

Il 50enne, di fronte all'esemplare che guaisce in continuazione, avrebbe fatto notare la situazione al cinese, a cui dice anche che avrebbe scattato delle foto e che le avrebbe messe sul social network. Nel frattempo viene anche chiamata la polizia, che però avrebbe preso atto della situazione senza intervenire. "L'Italia - è il commento che l'italiano posta sotto le foto - è proprio un paese che funziona al contrario, adesso sono io che mi trovo dalla parte del torto per aver denunciato le condizioni assurde in cui si trova il cane". Inutile dire che il messaggio, veicolato tramite Facebook, scaturisce in molteplici commenti sdegnati di amanti degli animali al punto che della situazione si sarebbe occupata anche un'associazione che protegge i cani, diffidando il cinese e in intimandogli di togliere l'animale dalla gabbia.

"In realtà -spiega l'avvocato Furlan - l'eventuale diffamazione avrebbe avuto come oggetto le forze dell'ordine che sono intervenute e la parte che si considera offesa non avrebbe quindi legittimità a presentare la denuncia. Il secondo reato, ovvero l'interferenza illecita nella vita privata, non credo possa sussitere in quanto il giardino in cui il cane era stato chiuso in gabbia era ben visibile a tutti".

Il protagonista di tutta questa vicenda, ovvero il povero pastore tedesco, è stato alla fine liberato. Pare che, dopo qualche giorno, sia arrivata in via Dell'Olmo una famiglia che lo ha adottato che, auspiscabilmente, gli avrà fatto vivere una esistenza da animale libero e soprattutto felice.