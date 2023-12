Adesca una 14enne e pretende video hot: «Altrimenti pubblico le tue foto nuda»

«Se non mi mandi quel video, diffondo le tue foto nuda». E' con queste parole che un operaio casertano, oggi 28enne, aveva minacciato e ricattato una studentessa trevigiana di 14 anni, dopo averla adescata sui social, da cui pretendeva dei filmati in cui lei si immortalava con il suo smartphone mentre si praticava dell'autoerotismo. Per quei fatti l'uomo è stato condannato in via definitiva dal tribunale di Venezia a tre anni di reclusione per pornografia minorile e violenza sessuale. Lo scorso primo dicembre il 28enne è stato formalmente arrestato e accompagnato in carcere a Caserta dove sconterà la pena. L'inchiesta che ha portato al provvedimento è stata condotta dagli investigatori della squadra mobile di Treviso, coordinati dalla dirigente Immacolata Benvenuto e dalla Procura Distrettuale di Venezia.

I fatti risalgono al dicembre 2020, nel cuore delle restrizioni legale alla pandemia. La studentessa, attraverso Facebook, aveva conosciuto un ragazzo che si è presentato come un 19enne (in realtà ne aveva però 25) e da cui è stata attirata in trappola: quotidiani scambi in chat, sempre più intimi, tanto da indurre la studentessa, ormai invaghita di quel ragazzo che appariva così dolce e premuroso, ad inviare alcune sue foto senza veli. Proprio quegli scatti sono diventati un'arma a doppio taglio, il mezzo con cui il 28enne chiederà alla 14enne di esporsi in maniera ancor più forte, con dei veri e prori video hard. Di fronte alla ritrosia della ragazzina ecco la minaccia: se non avesse registrato e inviato il filmato, le sue foto nuda sarebbero state diffuse on line sui social. Così la studentessa è stata costretta a fare, ponendo poi fine a quel rapporto virtuale durato per almeno due mesi.

A scoprire quanto stava avvenendo è stata la madre della 14enne che aveva notato un cambiamento di umore nella giovane, sempre più chiusa in sè stessa e poco desiderosa ad uscire di casa. Visionando lo smartphone della ragazza ecco la verità su quel comportamento: le foto, i video, i ricatti, i dialoghi tra l'orco e la giovanissima. La madre, con l'aiuto di una zia, ha fortunatamente deciso di denunciare tutto alla squadra mobile di Treviso: l'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia, ha portato in breve tempo ad individuare il 28enne, portando in breve tempo ad una condana definitiva. E' stato riconosciuto come reato commesso anche quello di "violenza sessuale", nonostante non sia avvenuto nessun contatto diretto tra il casertano e la studentessa: è bastato quel video esplicito a configurare questo reato.