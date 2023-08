Carcere minorile, il sindacato presenta un esposto in Procura

La Fp Cgil di Treviso ha presentato nella mattinata di ieri 3 agosto un esposto alla Procura della Repubblica denunciando una situazione di scarsa sicurezza nell’Istituto penale per i minorenni del capoluogo. La decisione è stata presa dopo una serie di sollecitazioni, segnalazioni e richieste alle quali non è mai giunta risposta. Nel frattempo, il carcere minorile ha ripreso a funzionare a regime e ospita già diversi minorenni.

«Abbiamo denunciato più volte, scrivendo anche alle sedi competenti in Veneto e a Roma, le condizioni di pericolosità in cui versa l’Istituto Penale per i minorenni, sia per quanto concerne la sicurezza dei detenuti che quella di chi ci lavora – spiega Marta Casarin, segretaria generale della Fp Cgil di Treviso – abbiamo di recente effettuato una visita ispettiva sindacale che ha confermato i nostri timori: durante la visita si è appurata la presenza di un solo accesso alla sezione detentiva che funge anche da via di uscita in caso di emergenza e che comunque non rispetta i termini di sicurezza, in quanto renderebbe difficile l’ingresso dei Vigili del Fuoco o del 118».

"Mentre per quanto riguarda gli impianti - ha proseguito la segretaria della Fp - non è stato possibile sapere se quello antincendio e quello elettrico siano a norma. L’impressione è che i lavori di ripristino dell’anno scorso siano dunque una toppa che non ha per nulla risolto i problemi, che necessitano invece di un’attenta e seria analisi della struttura. Dato che sinora nessuna sede competente sta prendendo sul serio la cosa, abbiamo allora deciso come sindacato di non essere conniventi di questa grande mancanza in termini di salute e sicurezza, presentando così esposto alla Procura della Repubblica, per risolvere una situazione di cui tutti sanno ma della quale nessuno si assume responsabilità».