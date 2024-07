Frequenta una pazienta, Andrea Sales sospeso dall'Ordine degli Psicologi

Andrea Sales è stato sospeso dalla professione di psicologo. La sanzione entrerà in vigore il 1 luglio e si concluderà il 31 ottobre. E' questo il provvedimento disciplinare adottato dall'Ordine degli psicologi nei confronti del noto professionista trevigiano. L'esposto che ha portato alla sospensione di Sales per aver violato il codice deontologico sembra sia partito da Milano.

Le condotte contestate allo psicologo e psicoterapeuta trevigiano riguardano la frequentazione con una sua cliente, residente in provincia di Padova, andata avanti per un paio di mesi. Il codice deontologico degli psicologi vieta però qualsiasi tipo di relazione tra il professionista e la persona che ha in cura, sia che accada prima, durante o dopo le sedute. In questo caso, dopo tre incontri, nel maggio del 2022 la cliente ha contattato il suo "ex" psicologo e da lì è iniziata la frequentazione. A maggio dello stesso anno una terza persona, appunto a Milano, ha segnalato il fatto all'Ordine, facendo partire l'indagine che si è conclusa con la sospensione per 4 mesi, resa pubblica anche sull'albo nazionale degli psicologi.