Olio "extravergine" tagliato con una miscela di bassa qualità, a processo la Benvolio 1938

Alla sbarra è finito il titolare della nota azienda, Marco Dal Sasso. L'accusa è frode in commercio e violazione della legge sulla vendita di sostanze alimentari

Una produzione di semi di girasole per fare olio

Una azienda tra le più importanti specializzata nella produzione di oli di semi e d’oliva biologici e convenzionali, un brand che parla di nascita dalla "prerogativa di trarre il meglio dalla natura, offrendo un prodotto naturale da agricoltura biologica certificata e garantita". Ma l'oleificio di Treviso Benvolio 1938, nato sulle ceneri dell' Oleificio Medio Piave di Fontanelle, dichiarato fallito nel luglio del 2016, si trova al centro di una vicenda giudiziaria che vede il suo titolare, Marco dal Sasso, a processo per frode in commercio e violazione della legge sulla vendita delle sostanze alimentari. La Benvolio 1938 avrebbe infatti "mescolato" olio d'oliva pregiati, destinati ad essere venduti come "extra vergine", con miscele di più scarsa qualità.

Il procedimento fa riferimento a fatti del 2017. Nel corso di accertamenti sarebbero state trovate sostanze che proverebbero la mescolanza. Ma la Benvolio 1938 quell'olio non lo avrebbe imbottigliato, avendo demandato tutte le operazioni a un oleificio di Brescia. Nel corso dell'udienza odierna, lunedì 15 marzo, sono stati sollevati precise contestazioni ai metodi di campionamento dell'olio che, tra l'altro, avrebbero dato tre risultati diversi rispetto alle contaminazioni che sono al vaglio della Procura di Treviso. «Impossibile - ha detto il consulente della difesa, chiamato al banco dei testimoni - che l'operazione sia avvenuta scientemente con l'intenzione di frodare la buona fede dei consumatori».

La Benvolio 1938 era nata a seguito del fallimento dell'altra società della famiglia Dal Sasso. Nel 2016 i titolari dell'Oleificio Medio Piave di Fontanelli erano stati indagati per insolvenza fraudolenta. L'azienda avrebbe contratto debiti nascondendo la propria insolvenza con il proposito di non adempiere all’obbligo di restituzione. Lo stato passivo dell’Oleificio ammontava a circa 73 milioni di euro. Era stato lo stesso Trinunale di Treviso a scrivere la parola "fine", giudicando inammissibile, con ben diciotto pagine di motivazioni, la seconda proposta di concordato preventivo, dopo che la prima era stata bocciata dai creditori a maggio del 2014.