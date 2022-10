Fuga di gas in via Mandruzzato, lavori urgenti per riparare il guasto

Fuga di gas nella tarda mattinata di ieri, 5 ottobre, lungo via Mandruzzato a Treviso, strada che collega via Santa Bona vecchia a via San Pelajo. A provocarla è stata la rottura di una vecchia tubatura che ha portato alla chiusura immediata del traffico veicolare lungo la strada (quasi interamente a senso unico) da parte della polizia locale di Treviso. Fin da subito sono stati avviati gli accertamenti da parte dei tecnici della rete del gas. Per la riparazione del guasto è stato necessario avviare un intervento invasivo che potrebbe concludersi nell'arco di almeno tre giorni. Fortunatamente i disagi ai residenti della zona sono stati limitati. Vista la bassa pericolosità della fuga di gas non è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco