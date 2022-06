Fuga di gas in centro, evacuata una palazzina, negozi e la camera di commercio

Allarme lanciato da una residente che ha notato un tubo esterno del gas danneggiato. Intervenute in via Toniolo alcune squadre della polizia locale, i vigili del fuoco e i tecnici della rete. Zona interdetta al traffico, veicoli deviati verso via Manin