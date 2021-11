Barista morto carbonizzato, venerdì l'ultimo saluto

Venerdì prossimo, 26 novembre, dalle 15 alle 16.30, presso la camera ardente dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, i famigliari, la compagna, i colleghi e tanti amici potranno rendere omaggio ad Andrea Capano, il barista 35enne trevigiano tragicamente scomparso nella tarda serata di domenica in un incidente stradale avvenuto a Zerman di Mogliano Veneto. L'uomo, barista all'osteria Vivace di Lughignano di Casale sul Sile, ha perso la vita dopo essere uscito di strada, schiantandosi contro un ponticello in cemento. L'auto su cui viaggiava si è poi incendiata, non lasciandogli scampo. La Procura ha subito concesso il nullaosta per le esequie.