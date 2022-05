Suicida dopo la morte della moglie, fissato il funerale di Luca Simionato

Si svolgerà lunedì prossimo, 30 maggio, alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere a Treviso, il funerale di Luca Simionato, il 54enne che si è tolto la vita nel primo pomeriggio di martedì, alla vigilia del funerale della moglie, Giovanna Vanin, 55 anni, svoltosi ieri pomeriggio a Quinto di Treviso. La donna, a cui Simionato era legato da 26 anni e con cui gestiva un molto noto negozio specializzato nella customizzazione delle Harley Davidson, era malata da tempo e si era sentita male lo scorso 15 maggio, al termine di un giro in moto. Jo Jo, soprannome con cui tutti la conoscevano, dopo quattro giorni di agonia, si è spenta al Ca' Foncello di Treviso, gettando nella disperazione il marito che già nei mesi scorsi aveva rivelato agli amici di non poter immaginare una vita senza di lei. L'uomo, a 24 ore dalle esequie, ha deciso di farla finita: il suo corpo senza vita è stato trovato esanime da alcuni operai di un cantiere edile. In un lungo biglietto la spiegazione del gesto estremo.