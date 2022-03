Furgone mal parcheggiato, rallentamenti al traffico nel centro di Treviso

Un furgone posteggiato lungo Corso del Popolo, dietro un'altra vettura, ha causato in mattinata rallentamenti al traffico del centro storico di Treviso, tra via Martiri della Libertà e piazza Borsa. In particolare difficoltà gli autisti degli autobus di Mom, costretti a manovre non certo agevoli per superare l'ostacolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso che hanno sanzionato l'autista del mezzo. La situazione è tornata lentamente alla normalità nell'arco della mattinata.