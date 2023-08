Furibonda lite tra ballerine finisce a coltellate

Una furibonda discussione, culminata in una aggressione con un coltello. Sono fumose le circostanze della furiosa litigata che ha coinvolto, in via Sant'Antonino a Treviso, due giovani donne straniere, entrambe ballerine in un locale notturno del trevigiano. I fatti sono accaduti alle prime ore del mattino di ieri, domenica 27 agosto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia, intervenuta sul posto, intorno alle sei le due donne erano rientrate dopo il lavoro e hanno iniziato, o forse proseguito, una lite poi degenerata in toni furenti e nella rissa.

Ad un certo momento all’interno dell’abitazione che le due ragazze condividono da tempo sarebbe spuntata una lama, forse un coltello da cucina. Con questo una delle due avrebbe colpito l’altra inducendola a scappare via dall’abitazione. Fortunatamente non si trattava di ferite gravi, tant’è che la ballerina, pur ferita, è corsa autonomamente in ospedale per farsi medicare e da lì è scatta la segnalazione alla polizia che è corsa nell’appartamento per verificare l’accaduto. All’arrivo a Casier gli agenti pare abbiano trovato l’altra giovane ancora scossa, e resasi conto dell’accusa che le era stata mossa dalla collega, ha detto si essere stata a sua volta aggredita dalla coinquilina.

La ragazza ricoverata, come detto, non è in gravi condizioni. Le lesioni sono state giudicate guaribili in una settimana circa ma difficilmente rientrerà nell’abitazione divisa con la collega che già annuncia una denuncia, a sua volta, contro di lei.