Furto nel negozio, poi minaccia con una bottiglia il proprietario, 19enne denunciata

Ha rubato un capo d’abbigliamento in un emporio cinese di Vittorio Veneto in via De Marchi e per tentare di fuggire ha minacciato con una bottiglia il gestore dell’esercizio commerciale che l’aveva fermata oltre le barriere antitaccheggio. A finire nei guai è stata una 19enne del veneziano che è stata denunciata dai carabinieri per tentata rapina. I militari sono intervenuti nell'arco di pochi minuti e hanno scovato la presunta autrice del furto ed il recupero della merce, restituita all’avente diritto.

Denunciati per furto aggravato in concorso anche una coppia di un 41enne ed una 19enne che nella serata di ieri, controllati a Vittorio Veneto, sono stati trovati in possesso di vari generi alimentari, che avevano rubato poco prima presso un supermercato di via della Strada Alta. La refurtiva, del valore complessivo di 200 euro, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

Controlli dei carabinieri anche in via Zorzetto di Treviso dove un tunisino di 24 anni, fermato per un controllo, è stato denunciato poiché risultava sottoposto a provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto ritorno nel Comune di Treviso per anni tre, emesso dalla locale Questura.

Due automobilisti sono stati "pizzicati" nottetempo dai carabinieri, alla guida di autovetture, sotto l'effetto di alcool. A Vedelago un 37enne è risultato positivo con tasso pari a più di 2.50 gr./lt.. Oltre alla denuncia, sono scattati il sequestro del veicolo ed il ritiro della patente di guida. A Treviso, in via Bixio, un 25enne è risultato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 0.80 gr./lt. e quindi denunciato.