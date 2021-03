Furti in negozi e al supermarket, due denunciati e un arresto

Interventi dei carabinieri ai "Giardini del Sole" di Castelfranco Veneto, via Dei Carpani e all'Interspar di via Pindemonte, a Casier

Un arresto e due persone denunciate dai carabinieri di Treviso, nelle ultime ore, nei confronti di altrettanti autori di furti ai danni di esercizi commerciali. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno denunciato per furto aggravato in concorso due cittadini marocchini di 20 e 18 anni, senza fissa dimora. I giovani sono stati bloccati dai militari dell'Arma nella mattinata di ieri, dopo aver asportato vari capi di abbigliamento all'interno del centro commerciale "I Giardini del Sole" di Castelfranco Veneto, via Dei Carpani, staccandone i dispositivi antitaccheggio. La merce rubata, del valore complessivo di Euro 550, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto.

I carabinieri di Dosson di Casier hanno arrestato T.R., 48 anni, originario del padovano e con precedenti che ieri pomeriggio, dopo averne rimosso i dispositivi antitaccheggio, tentava di asportare generi alimentari per un valore di più di 100 euro dall'Interspar di via Pindemonte di Casier, nascondendo la merce in uno zaino e adddosso, venendo tuttavia scoperto dagli addetti all'esercizio commerciale che facevano intervenire i militari dell'Arma.