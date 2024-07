San Zeno, ladri si arrampicano sui tubi del gas: raffica di furti in appartamento

Si sono arrampicati sui tubi del gas e, dopo aver forzato gli infissi con un cacciavite, hanno svaligiato una serie di appartamenti in via Zaniol, via Zanette e via Zambeccari nel quartiere di San Zeno.

Ladri professionisti ancora in azione nelle scorse settimane a Treviso: le segnalazioni sono partite dal gruppo "Furti in corso", fondato da Cristian Demma per mettere in guardia i trevigiani sulle modalità con cui i ladri entrano in azione nel territorio. I malviventi hanno preso di mira una serie di abitazioni che si trovano su stradine interne e secondarie per poter agire indisturbati. La caratteristica di questi colpi è che sono avvenuti usando i tubi del gas per fare irruzione negli appartamenti. Alcuni residenti riferiscono di aver notato sospetti addetti del gas andare di casa in casa per chiedere di bollette non pagate e fotografando le condutture. A entrare in azione sarebbero ladri esperti che, in pochi minuti, riescono a fuggire con la refurtiva, contanti e gioielli in particolare. Le forze dell'ordine sono state messe al corrente di questa nuova serie di colpi, nel frattempo l'allerta tra i residenti di San Zeno per possibili nuovi furti resta altissima.