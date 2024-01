Ladro seriale arrestato dopo l'ennesimo colpo, in manette un 46enne

Aveva al suo attivo decine di furti commessi in tutto il nord Italia: Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Venezia, Mantova, Belluno, Ferrara. Dopo essere stato finalmente arrestato in flagranza di furto a Treviso, appena una decina di giorni fa, V. M. O. 46enne romeno, era stato scarcerato. Qualche giorno fa era quindi arrivato nel Vicentino e nella notte tra venerdì e sabato, è stato nuovamente arrestato per furto aggravato.

Erano da poco passate le 4 quando una chiamata al 113 segnalava la presenza di un uomo, vestito di nero e con cappellino nero calzato, mimetizzato nel buio, che cercava di scardinare la finestra di un bar di viale Trento a Vicenza, nell’evidente tentativo di introdursi per mettere a segno un furto. I poliziotti della Volante della Questura sono intervenuti, cogliendo in flagranza il malvivente che, appena visti gli agenti, ha iniziato una precipitosa fuga in direzione di via Ortigara, dove, dopo un inseguimento reso peraltro assai pericoloso dalla presenza di ampie zone d’ombra e scarsa illuminazione, il ladro ha cercato di nascondersi all’interno di un cantiere edile. Ma è stato visto dagli operatori della Volante che l’hanno acciuffato e tratto in arresto.

Sul posto è stato trovato anche uno zaino con all’interno un piede di porco in ferro, un cacciavite di oltre 30 centimetri ed altro materiale per lo scasso. Tutto sottoposto a sequestro. Il 46enne è stato arrestato.