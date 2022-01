Ladri spietati: casa svaligiata, rubato anche il salvadanaio di una bambina

I ladri tornano a saccheggiare i quartieri trevigiani: negli ultimi giorni a finire nel mirino è stata la zona di Santa Maria del Sile, in particolare via Ottavi e via Plinio il Vecchio. In un appartamento di via Ottavi, lo scorso 4 gennaio, è sparito un bottino di 1700 euro che comprende anche accessori griffati, una borsa di Louis Vuitton e una giacca Woolrich, e perfino il maialino salvadanaio di una bambina di appena 5 anni. All'interno c'erano 100 euro circa, i suoi risparmi. I malviventi sono entrati all'interno dopo aver forzato una finestra che si affaccia sul giardino: l'episodio è avvenuto durante il giorno, approfittando dell'assenza dei padroni di casa. Lunedì sera è invece miseramente fallito un tentativo di incursione in una casa di via Plinio il Vecchio: qui i residenti sono riusciti a mettere in fuga i malviventi.

Qualche giorno fa ad essere bersagliata dai ladri è stata la zona di San Fior. Ignoti sono entrati all'interno della proprietà dell'imprenditrice Patrizia Serafin, titolare della Triveneta parchetti di Cordignano, e hanno trafugato un vecchio furgone Fiat Scudo targato AX983ZH. In precedenza i malviventi hanno abbandonato sul posto una Fiat Panda.

Nel mirino anche i centri commerciali

Ieri, 11 gennaio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno arrestato per furto aggravato, una donna 25enne, residente a Venezia, fermata all'esterno del centro commerciale "I Giardini del Sole", dopo aver asportato dagli scaffali un aspirapolvere Roomba del valore di 500 euro. L'elettrodomestico è stato recuperato e restituito ai responsabili dell'esercizio commerciale, mentre la giovane è stata trattenuta presso i locali della Compagnia di Castelfranco Veneto, in attesa della convalida dell'arresto.