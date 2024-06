Scuole Felissent, otto furti nell'ultimo anno: «Nessun intervento dal Comune»

Ennesimo furto messo a segno all'IC3 Felissent di Treviso: la scuola, finita nelle scorse settimane al centro delle cronache nazionali per la polemica sull'insegnamento della Divina Commedia, si trova ormai da diversi mesi alle prese con furti e atti vandalici. L'ultimo di questi sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno nel giardino esterno della scuola dove ignoti sono riusciti a rubare la bicicletta di uno studente lasciata proprio nel cortile dell'istituto. Sulla vicenda è intervenuto il presidente del consiglio di istituto dell'IC3 Felissent, Francesco Sardo Infirri, che spiega: «Mi sono rivolto ieri alla segreteria della scuola per verificare che fossero state fatte le segnalazioni del caso e così ho scoperto che nell'ultimo anno vi sono stati ben 8 episodi, tra furti e tentate effrazioni, che hanno coinvolto in particolare due plessi dell'istituto Felissent.

Il commento

«Questi episodi - continua Sardo Infirri - sono stati tutti denunciati alla polizia locale e segnalati al sindaco e agli uffici comunali di competenza, con procedure e modalità corrette ma, nonostante questo, non c'è stato alcun intervento da parte del comune nemmeno per riparare gli infissi palesemente danneggiati e insicuri, o per aggiungere una lampadina in corrispondenza di un ingresso non illuminato e quindi sovente preso di mira. Nessuna videocamera, almeno nelle zone più a rischio, è stata installata. Ho addirittura saputo - aggiunge il presidente - che in uno dei plessi più bersagliati il personale ausiliario, per consentire la sicurezza notturna, è costretto a chiudere le porte antipanico con lucchetti (da bicicletta), e a riaprirle il mattino dopo per garantire la fruibilità delle vie di fuga. In un altro plesso, la scuola ha provveduto in autonomia all'acquisto e alla sostituzione delle serrature ed è ancora in attesa della sostituzione della porta ampiamente danneggiata dalle ripetute intrusioni con scasso. (attività chiaramente di competenza del comune che è il proprietario degli immobili). Giovedì 6 giugno il personale del comune è intervenuto per riparare l'impianto di allarme di un plesso, sede di seggio elettorale, non funzionante da anni e oggetto di ripetuti scassi e furti. Anche in altri plessi gli allarmi sono fuori uso da oltre 2 anni e, nonostante le segnalazioni, nessun intervento è stato effettuato. Dopo il caso della Divina Commedia partito proprio dalle Felissent - conclude Sardo Infirri - mi domando se i politici invece di riempirsi la bocca con grandi discorsi e procedere al linciaggio mediatico di un'insegnante ancor prima di averne compreso le reali responsabilità, non debbano concentrarsi sulle loro prime responsabilità nei confronti dei cittadini, garantendo la sicurezza e il corretto funzionamento delle scuole dove mandiamo ogni giorno i nostri figli».