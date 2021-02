Ladri nel negozio "Abita arreda", spariti trenta elettrodomestici

Colpo dei ladri, nel corso dell'ultimo week end, all negozio "Abita arreda" di via Feltrina a Treviso. Ignoti, dopo aver scassinato una porta d'emergenza sul retro, sono penetrati all'interno e hanno trafugato una trentina di elettrodomestici tra frigoriferi e altri componenti per cucine, per un bottino complessivo di circa 15mila euro. Si tratta di materiale già impacchettato, riferiscono dal negozio, pronto per essere spedito ai clienti. Il furto è stato scoperto nel pomeriggio di lunedì dai proprietari. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso. E' probabile che il colpo si sia consumato nella notte tra sabato e domenica e che sia stato progettato da tempo. Negli ultimi tempi, dicono ancora dal negozio, si era notato qualche passaggio sospetto.