Ladri in casa dell'avvocato Dal Col, scappati con la cassaforte

Il colpo è avvenuto mercoledì scorso a Treviso, in un condominio di via Pennacchi. Il forziere, sradicato dalla parete, era vuoto. Rubati alcuni gioielli, indaga la polizia

Brutta disavventura per l'avvocato trevigiano Laura Dal Col. Il suo appartamento, al secondo piano del condominio "Cassiopea", in via Pennacchi a Treviso, è stato svaligiato dai ladri. I malviventi hanno agito approfittando dell'assenza del legale, uscita di casa alle 9 del mattino e rincasata solo alle 19.30. I "topi d'appartamento" sono penetrati all'interno scassinando una porta finestra: è stata asportata dal muro una cassaforte che era però vuota e sono state messe a soqquadro la maggior parte delle stanze, in particolare la camera da letto dove sono stati trafugati alcuni gioielli, tra cui la fede del padre, attualmente ricoverato in ospedale. Sull'episodio indaga la polizia.