Furto in centro storico, ladro in fuga braccato dalla polizia

Un cittadino nigeriano di 27 anni è stato fermato lunedì scorso dagli agenti delle volanti dopo un furto messo a segno all'interno del negozio Coin di Corso del Popolo. Lo straniero alle ore 13.30 è stato sorpreso dai commessi del negozio dopo aver sottratto una confezione di profumo. Pertanto, vistosi scoperto, ha cercato di fuggire in direzione di via Roma. Allertate dalla sala operativa, le volanti sono giunte sul luogo per iniziare le ricerche del fuggitivo e, pochi minuti dopo, un equipaggio ha intercettato sul ponte San Martino un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita. Questi, dopo un breve inseguimento, è stato fermato dagli agenti e sottoposto immediatamente a controllo dal quale è emerso che lo stesso nascondeva all’interno del proprio zainetto alcuni capi d’abbigliamento sui quali erano ancora applicate le etichette del negozio, mentre all’interno dei pantaloni lo stesso occultava la confezione di profumo sottratta.

Accompagnato immediatamente in Questura per gli accertamenti di rito il giovane è stato identificato per M.A., straniero irregolare pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, e contestualmente arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.