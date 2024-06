Rubato il defibrillatore lungo la Restera, l'Ulss 2: «Restituitelo»

Dispositivo non disponibile causa furto: questo il messaggio lasciato dall'Ulss 2 all'interno della cabina per il defibrillatore lungo la restera, all'altezza di viale IV Novembre: un dispositivo fondamentale per l'intera comunità, installato grazie a una donazione privata.

Nei giorni scorsi il dispositivo è stato rubato da ignoti, sollevando reazioni di sdegno e indignazione da parte di passanti e residenti. All'origine del furto ci sarebbe l'ennesimo atto vandalico messo a segno in città. I ladri hanno potuto agire indisturbati: il defibrillatore era accessibile a tutti per essere utilizzato in situazioni di emergenza ma qualcuno ha pensato bene di prenderlo e portarselo a casa. Dura la condanna dell'Ulss 2 che ha chiesto ai responsabili di restituire al più presto il dispositivo per evitare ulteriori danni all'intera comunità.