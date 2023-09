Finto cliente entra in ufficio e scappa con l'incasso dell'officina

Ha fatto finta di essere un cliente, ha atteso che il meccanico si allontanasse per indossare la tuta da lavoro e in questo brevissimo lasso di tempo è entrato in ufficio, ha afferrato l'incasso di quasi due giorni di lavoro e si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Nel mirino di questo ladro "manolesta" è finita l'autofficina Fastba di via Siora Andriana del Vescovo, a pochi passi dallo stadio Tenni, una realtà esistenza da mezzo secolo. Il colpo (ammonterebbe a diverse migliaia di euro), su cui indagano ora i carabinieri, è avvenuto alle 14 circa ma il malvivente, proprio per rendere credibile il ruolo da "finto cliente", si era già presentato in precedenza, alle 12, per chiedere la riparazione di uno pneumatico forato. «Ricordo bene il modo di vestire che aveva; la sua voce mi rimbomba nelle orecchie come se lo avessi qui di fianco» spiega un'impiegata di Fastba, Silvia Stefani «quando il meccanico è tornato, questa persona gli ha detto "vado a prendere una cosa in macchina", lui è uscito e non è più rientrato. Il mio collega si è insospettito, è andato a controllare l'ufficio e si è accorto che non c'era più la cassa». Ora saranno visionate le telecamere presenti nella zona, a caccia di indizi utili.