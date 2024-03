Furto da Foot Locker, ladro rintracciato alla stazione delle corriere

Ha preso dagli scaffali due felpe ed un paio di pantaloni, del valore complessivio di 250 euro circa, ed è uscito dal negozio come nulla fosse. Il furto è avvenuto lo scorso 19 marzo all'interno del negozio Foot Locker di corso del Popolo a Treviso, non nuovo ad assalti di questo tipo. La commessa si è resa conto di quanto avvenuto quando il responsabile si era già dileguato. Le volanti della polizia, grazie alla descrizione della dipendente hanno rintracciato l'autore del furto, un 23enne di origini marocchine, irregolare. Il giovane, trovato nei pressi della stazione delle corriere Mom di via Lungosile Mattei, ha riconsegnato il "bottino" e ora spetterà alla proprietà del negozio sporgere o meno querela nei suoi confronti.

Dopo l'invito di Prefettura e Comune (risalente al vertice che si è svolto lo scorso 1 marzo) l'azienda Pam ha iniziato a denunciare con più puntualità gli episodi di microcriminalità che si verificano all'interno del market di via Zorzetto. Sarebbero già una decine le querele presentate, per piccoli furti o altri reati minori. Il giro di vite che si aggiunge alla sorveglianza fissa di una guardia giurata all'esterno del market, ha già dato per ora buoni frutti, diminuendo di molto gli interventi a cui le forze dell'ordine sono state costrette in questi mesi.

Nei giorni scorsi si è intanto conclusa un'indagine condotta dalla squadra mobile di Treviso su uno scippo che si era consumato il 3 ottobre 2023 lungo i passeggi di viale Vittorio Veneto, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Una 86enne era stata aggredita da un 20enne romeno e una ragazzina giovanissima, di meno di 14 anni, che erano riusciti a prendergli un orologio. La minore venne bloccata mentre il complice riuscì a dileguarsi. Gli investigatori sono riusciti a identificare e denunciare il 20enne, attualmente recluso nel carcere di Lodi. Ad incastrarlo è stato un documento che aveva in tasca la giovanissima, un passaporto di proprietà proprio del ragazzo. Sempre la ragazzina era riuscita a strappare all'anziana in quadrante del suo orologio, un oggetto di grande valore.