Auto-ariete contro la vetrata, assalto dei ladri da “Loschi”

Il blitz all’alba di oggi, poco dopo le 5, al negozio di abbigliamento di via Martiri della Libertà, nel cuore del centro storico di Treviso. Malviventi messi in fuga da allarme e fumogeno. Al setaccio le telecamere presenti in città

E' in parte fallito il tentativo di una banda di ladri che all'alba di oggi, venerdì 15 dicembre, hanno preso di mira, poco dopo le 5, il negozio di abbigliamento "Loschi" di via Martiri della Libertà, nel cuore del centro storico di Treviso. I malviventi, utilizzando un'auto come ariete, hanno colpito in retromarcia, abbattendola, la vetrata del negozio. Subito si è attivato sia l'allarme che il dispositivo fumogeno che ha costretto i ladri a fuggire prendendo, pare, un bottino molto limitato di oggetti in esposizione. Sull'episodio indagano i carabinieri di Treviso, allertati immediatamente. Al setaccio in queste ore le telecamere di videosorveglianza del centro storico di Treviso. In mattinata subito attivati i lavori di ripristino della vetrina, con il titolare, Paolo Loschi, presente sul posto.