Ruba un monopattino elettrico, bloccato e arrestato dalla polizia in piazza Borsa

Ad agosto era stato arrestato per un furto in una palestra a Santa Maria del Sile: ieri ci è ricascato. Ha "scippato" un monopattino elettrico ad un trevigiano ma nella fuga è finito nel bel mezzo di un intervento che alcune volanti della polizia stavano svolgendo in piazza Borsa, nel cuore del centro di Treviso, per controllare un grande assembramento di ragazzini e prevenire eventuali episodi di violenza o risse in centro. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18.30, sotto lo sguardo incuriosito dei passanti che erano impegnati nelle classiche "vasche" in città del sabato pomeriggio e si sono trovati ad assistere all'arresto di un ladruncolo di 19 anni. Transitando a piedi da corso del Popolo verso il centro il ragazzo ha rubato il mezzo, posteggiato di fronte ad un negozioa pochi passi da piazza Borsa, proprio sotto lo sguardo del proprietario, un trevigiano che si è sentito urtare il braccio dal ladro e dopo lo stupore iniziale, ha iniziato ad urlare, attirando così l'attenzione dei poliziotti delle volanti che si trovavano già in zona. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermare il ladro e a recuperare il mezzo. Il 19enne, immobilizzato con le manette, è stato arrestato per rapina impropria e attualmente si trova agli arresti domiciliari su disposizione del magistrato di turno. Ma i guai per il giovane potrebbero non essere finiti qui: la Questura di Treviso, analizzando questo e altri episodi in cui il giovane, con precedenti alle spalle, è rimasto coinvolto in passato, potrebbe decidere di adottare nei suoi confronti anche la misura del daspo urbano o il foglio di via dalla città.