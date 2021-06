/ Piazzetta dei Lombardi

Insegue e fa arrestare il ladro che aveva rubato il suo monopattino

La vicenda, avvenuta in centro storico lunedì sera, ha visto come protagonista uno studente di 15 anni che aveva ricevuto il mezzo dai genitori come premio per la promozione. Arrestato dai carabinieri un 37enne di origini marocchine