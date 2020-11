Ruba dei pantaloni e li indossa sotto i propri, scoperto

Per rubare un paio di pantaloni ha pensato bene di entrare nel camerino e indossarli sotto quelli con cui era arrivato in negozio, cercando poi di dileguarsi, come nulla fosse. Il goffo tentativo di furto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì, all'interno del "Nu store" di viale della Repubblica a Treviso. Protagonista del fatto un 17enne trevigiano che è stato subito scoperto, dopo aver superato la barriera anti-taccheggio. Il negozio, di proprietà cinese, ha formalizzato la denuncia nei confronti del giovane che è stato accompagnato dai carabinieri della stazione di Treviso in caserma, per le formalità di rito, e quindi riaffidato ai genitori.