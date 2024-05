Blitz dei ladri in un ristorante del centro: porta scassinata, fondocassa sparito

Tornano i furti nel centro storico di Treviso. Stavolta a finire nel mirino è stata l'Osteria al Radicchio rosso di via Girolamo da Treviso, in centro storico, nella zona di via Roma. Un ladro solitario, nella notte tra il 24 e il 25 aprile, ha scassinato la porta d'ingresso (smontando la serratura) e una volta all'interno del locale ha preso dal cassetto sotto la cassa alcuni rotoli di monete per il fondocassa, per un bottino complessivo di circa 500 euro. La titolare, Daniela Zussa, ha fatto la brutta scoperta nella mattinata del 25 aprile: il locale avrebbe dovuto restare chiuso per il ponte, fino a domenica 27 aprile, per poi riaprire. Sull'episodio indaga la polizia, a cui la ristoratrice si è rivolta per sporgere denuncia. Sembra che nell'area le telecamere di videosorveglianza comunali non riescano a monitorare a dovere l'area, peraltro una delle più "calde" della città. La titolare ha dato avvio all'attività in concomitanza con la pandemia del Covid-19, nel 2020 e finora, in questi quattro anni, non aveva mai subito assalti simili. «Fino a poco tempo fa l'American bar qui vicino garantiva sempre un certo movimento e presenza di clienti anche fino a sera tardi e quindi non era mai accaduto nulla» ha spiegato Zussa. Nei giorni scorsi un altro furto, sempre consistente in denaro, si è registrato anche all'interno di un negozio Western Union nella vicina via Orioli.