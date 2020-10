Rubano vestiti, rom scoperte e arrestate dalla polizia

Erano riuscite, staccando l'antitaccheggio con un tronchesino, a rubare capi d'abbigliamento per un valore di circa 300 euro, all'interno del "Nu store", noto negozio di abbigliamento di viale della Repubblica, a Treviso. E' terminata con l'arresto la scorribanda di due donne di origine rom, di 43 e 20 anni, B.L. e L.S., entrambe finite in manette per furto aggravato (una tra loro anche per ricettazione, in quanto trovata con una carta di credito rubata). A fermare le due ladre, ora agli arresti domiciliari, sono stati gli agenti delle volanti della polizia, allertati dai proprietari del negozio: le malviventi, abbandonata la refurtiva, racchiusa in due grosse borse, nel vicino negozio Pittarello, hanno inutilmente cercato di darsi alla fuga. A tradirle è stato il sistema antitaccheggio del "Nu store" che, nonostante le manomissioni delle placche, ha comunque segnalato le due rom mentre attraversavano il varco d'uscita del negozio con la merce.

Nei giorni scorsi la polizia, con il supporto del reparto prevenzione crimine di Padova, ha svolto controlli straordinari a Treviso e nell'immediato hinterland: controllati 635 veicoli, 493 persone e 16 esercizi commerciali, con otto denunce per vari reati.