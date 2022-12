Tenta di rubare un'auto ma viene scoperto dal proprietario, 19enne arrestato

Ha tentato di rubare un'auto, nella zona del quartiere di Fiera a Treviso, ma è stato sorpreso dal proprietario del mezzo mentre, seduto sul sedile lato passeggero, cercava di metterlo in moto per scappare. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata di domenica 11 dicembre. A finire in manette è stato un diciannovenne trevigiano, responsabile del tentato furto aggravato di un’autovettura. Colto sul fatto, il giovane ha spintonato il proprietario dell’auto, un 50enne, e ha tentato di dileguarsi a piedi. Il 19enne è stato inseguito dall'uomo e successivamente intercettato da una volante della polizia, preallertata al numero di emergenza e giunta sul posto in pochi minuti.

Il diciannovenne, che nelle scorse settimane era stato già denunciato per numerosi episodi di furto e ricettazione di autovetture, era stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla misura del divieto di soggiorno nella Provincia di Treviso. Il pronto intervento dei poliziotti aveva consentito di recuperare e restituire ai legittimi proprietari, nelle ultime settimane, ben cinque autovetture rubate. Il giovane, per l’episodio di domenica mattina, è stato trattenuto in stato di arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il processo per direttissima che si è svolto stamattna, 12 dicembre, in via Verdi a Treviso.