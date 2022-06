Ladri narcotizzano anziana e svaligiano la casa, colpo da 35mila euro

Gioielli in oro, collane, anelli per un valore di oltre 35mila euro. A tanto ammonta il bottino di un furto messo a segno all'interno di una villa di via Montello, a Treviso, in cui vive una 81enne, Maria Odilia Freitas. L'episodio risale allo scorso 12 giugno, quando l'anziana, nel tardo pomeriggio (si ipotizza tra le 18 e le 21), è stata sorpresa in casa da alcuni ignoti malviventi che l'avrebbero narcotizzata per avere poi l'opportunità di agire indisturbati, mettendo letteralmente sottosopra l'abitazione a caccia dei preziosi. A trovare la donna, in evidente stato confusionale, è stato un domestico che ha poi lanciato l'allarme ai carabinieri che ora indagano sulla vicenda. Sempre la scorsa settimana a Paese, in via dei Mille, ignoti hanno preso di mira l'abitazione di un'impiegata e hanno trafugato un bottino di 15mila euro in denaro contante e gioielli. In questo caso i "topi d'appartamento" hanno agito nel cuore della notte, forzando una finestra al piano terra. Anche su questo episodio è stata presentata formale denuncia ai carabinieri della stazione di Paese.