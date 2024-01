Villa saccheggiata dai ladri, bottino di decine di migliaia di euro

Hanno raggiunto a piedi il retro della villa, superando la Piavesella, hanno scassinato una vetrata e una finestra sul retro, forzandola, e una volta all'interno hanno messo letteralmente sottosopra l'abitazione, saccheggiandola di oro e preziosi. Ammonta a diverse decine di migliaia di euro (la stima arriverebbe addirittura a 100mila euro) il bottino di un furto messo a segno da una banda di ladri in un'abitazione del quartiere trevigiano di San Pelajo, residenza del noto avvocato Gaia Pentimalli e dell'imprenditore Cenedese. Sull'episodio, riportato oggi, 8 gennaio, dalla Tribuna di Treviso in edicola oggi, indaga la Questura di Treviso e in particolare la squadra mobile che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I "topi d'appartamento" avrebbero avuto l'accortezza di evitare gli occhi elettronici, ad indicare un colpo eseguito secondo un piano studiato a tavolino, con grande attenzione, disattivando inoltre il sistema d'allarme. Non sarebbero state inoltre lasciate tracce di nessun tipo. A scoprire l'assalto, avvenuto tra venerdì e sabato, sono stati alcuni parenti delle vittime, intervenuti per svolgere un controllo: tutte le stanze erano a soqquadro e immediato è stato lanciato l'allarme alla polizia.