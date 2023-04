Strappa il telefonino alla moglie, 37enne a processo per rapina

Era da tempo che le cose con la moglie non funzionavano tanto che i due sarebbero arrivati al'epilogo del matrimonio e alla fase di separazione. Certo non avrebbe aiutato la sua dipendenza dall'alcol, diventata una vero problema e che lo induceva a lasciarsi andare a delle vere e proprie sfuriate, anche in pubblico, durante le quali avrebbe accusato il coniuge di intrattenere delle relazioni extraconiugali. Durante una di queste "litigate" le avrebbe strappato il cellulare, colpendola anche con un sonoro schiaffone in viso. Per questo un uomo di 37anni, residente a Treviso, è finito a processo con l'accusa di rapina.

I fatti si sarebbero svolti il 21 febbraio del 2020. Il 37enne avrebbe atteso l'arrivo di lei sotto casa e, avvicinatosi minacciosamente, le avrebbe intimato di consegnargli il telefonino dove, secondo lui, avrebbe trovato le prove del tradimento. Al rifiuto della donna l'avrebbe colpita con degli schiaffi al viso e poi sarebbe riuscito a strapparle la borsa dalle mani. Afferrato il cellulare si sarebbe dato alla fuga.