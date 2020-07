E' il luogotente Schirone il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Treviso

E' il Luogotenente Gennaro Schirone il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Treviso. Schirone, entrato in servizio nel capoluogo della Marca da qualche giorno, proviene dalla stazione dell'Arma di Dosson che ha guidato negli ultimi 14 anni, cioè da quando questo presidio è stato fondato. Il comandante, 54anni, sposato, si è distinto negli ultimi anni nel controllo della sicurezza in uno dei punti più delicati del territorio trevigiano, ovvero la caserma "Serena", hub per l'accoglienza dei migranti . Per Schirone, militare da quando aveva 19 anni, si tratta di un ritorno a Treviso dove aveva prestato servizio al nucleo radiomobile e presso il nucleo investigativo. Nel suo passato esperienza anche a Udine, Trieste e Padova. Tra le principali specializzazioni del neo-comandante c'è quello di mestro di tiro. Il presidio di Dosson sarà ora guidato dal maresciallo Riccardo Reale che ha finora guidato la stazione di Villorba.

